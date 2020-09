93mila euro per la la messa in sicurezza della Palestra scolastica di Borgo Vodice. Questa la cifra impegnata dal comune di Sabaudia per la struttura scolastica. Proprio oggi sono stati affidati i lavori.

Nello specifico, verranno eseguiti lavori di rifacimento dell’intera pavimentazione della struttura, previa rimozione della precedente, con particolare attenzione ai processi di impermeabilizzazione della stessa e con l’inserimento di una guaina di sottofondo atta a prevenire le infiltrazioni.

La nuova superficie, certificata dal punto di vista ambientale, sarà antiscivolo e antiurto, pertanto adatta ad ogni tipologia di attività sportiva e per la fruizione degli alunni delle scuole.

Tra i lavori in programma è prevista anche la sistemazione dei portoni d’ingresso e la controsoffittatura di una parte dello stabile.

“A breve la struttura scolastica potrà tornare a disposizione degli studenti dei due istituti comprensivi del territorio – commenta il delegato ai lavori Pubblici Sandro Dapit – In questi mesi gli Uffici, che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione, hanno lavorato alacremente per realizzare le opportune indagini, aggiornare il progetto esecutivo (con lo stanziamento di oltre il doppio rispetto ai 40mila euro inizialmente stimati, ndr) ed avviare tutto l’iter per l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori. Abbiamo aggiunto così un nuovo tassello nel più ampio ed importante quadro di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture scolastiche”.

Da ricordare che la palestra è stata già messa in sicurezza dal punto di vista elettrico, con il rifacimento e l’adeguamento alla norma vigente degli impianti elettrici, e che per gli interventi che a breve verranno realizzati il Comune di Sabaudia ha ottenuto il finanziamento di 33.600 euro attraverso il bando regionale sull’impiantistica sportiva denominato “Pronti, Sport, Via!”.