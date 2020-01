Torna alla ribalta il caso del bando di gara per il rinnovo della concessione del servizio di cattura di cani e gatti randagi.

L’avviso era stato pubblicato dalla Asl di Latina ed era finito sotto la lente dei ricorsi.

La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal giudice Franco Frattini, ha disposto l’annullamento del bando.

I giudici di secondo grado avevano, infatti, accolto l’appello del precedente gestore, la società Animal Service sas che non aveva partecipato all’appalto bandito il 5 ottobre 2018, essendo il prezzo a base di gara passato da 700.000 a 240.000 euro l’anno.

“Gravi le motivazioni emerse nella sentenza n°156/2020 pubblicate il 9 gennaio scorso. Secondo i giudici ‘all’amministrazione (Asl) non era consentito fissare un prezzo base irragionevolmente basso, con cui non è possibile garantire la giusta concorrenza, il buon andamento della pubblica amministrazione, la tutela dei lavoratori, la pubblica incolumità e l’igiene, e la tutela degli animali’. Sempre secondo i giudici amministrativi – piega il presidente della commissione regionale sanità e capogruppo di Forza Itallia in consiglio regionale, Giuseppe Simeone – quello stabilito dall’Azienda sanitaria di Latina è stato un prezzo ‘del tutto incompatibile con un efficace svolgimento del servizio rispettoso dei diritti dei lavoratori e dell’esigenza di trattare con umanità cani e gatti randagi’”.

I dubbi sollevati dall’azienda che sino a settembre dello scorso anno aveva gestito l’appalto stavano proprio nel fatto che risultava impossibile garantire un servizio 24 ore su 24, su tutto il territorio della provincia di Latina, con un così modesto impiego di mezzi e persone.

“Alla luce di quanto affermato da questo autorevole collegio di magistrati del Consiglio di Stato, mi chiedo: perché l’Asl di Latina – continua Simeone – si è ostinata a portare avanti una gara con un ribasso così clamoroso? Come mai il prezzo è passato da 700mila a 240mila euro l’anno? Una cifra peraltro insufficiente persino a coprire i costi?”.

La Asl di Latina inoltre si conferma al centro di innumerevoli, per non dire troppi contenziosi amministrativi.

“E’ possibile sapere quanti sono i giudizi pendenti con privati e/o amministrazioni locali? A quanto ammontano le spese legali dell’azienda sanitaria relativamente all’ultimo anno? Quanti sono gli avvocati che lavorano per l’Asl? Perché mai si ricorre anche a consulenze legali esterne, nonostante vi sia un servizio avvocatura interno? Relativamente – coclude Simeone – al caso specifico del servizio di cattura e trasporto di cani e gatti randagi come pure riguardo alle spese legali dell’Asl di Latina intendo presentare un’interrogazione dettagliata al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti”.