Grande tristezza e cordoglio alla Asl di Latina per la scomparsa di Lorella Molinari.

Infermiera, aveva 58 anni. Era ricoverata da circa 20 giorni per le conseguenze del covid. Per questo il trasferimento all’Umberto I di Roma.

A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarla. In lei il virus si è manifestato in maniera molto, forse troppo aggressiva.

Lascia il marito e due figli.

Coloro, tra colleghi e semplici pazienti, la ricordano per la professionalità e l’allegria, prima come infermiera in ospedale e poi al Servizio prelievi del Distretto in Piazza Celli.

Non aveva patologie pregresse e quindi la sua scomparsa appartiene a quell’ambito del sars cov2 che ancora rimane inesplorato.

I funerali saranno fissati nelle prossime ore.