Il c.d. Decreto Liquidità e le altre misure di agevolazione per le imprese con necessità di accedere al credito sono state recepite in modo diverso dai vari istituti di credito. In diverse circostanze, fra le note critiche riscontrate vi sono i tempi di attesa per l’erogazione dei finanziamenti.

Artigiancassa è la banca di riferimento del Gruppo BNL BNP Paribas che supporta le MPMI (micro, piccole e medie imprese) e l’artigianato.

Punto di forza di questo istituto è l’Artigiancassa Point, un canale di accesso bancario al quale rivolgersi per conoscere ed ottenere una serie di prodotti e servizi, quali finanziamenti specifici per l’azienda a condizioni di particolare favore con tempi di risposta estremamente brevi.

Grazie all’innovativa web application che collega direttamente l’Artigiancassa Point con la fabbrica prodotti BNP Paribas, gli operatori sono pronti a consigliare all’imprenditore il finanziamento maggiormente rispondente alle sue esigenze e di inoltrare la richiesta.

Il sistema di scoring sottostante, studiato specificamente per valorizzare le caratteristiche delle imprese artigiane, permette di avere in tempi rapidissimi un primo esito di massima e, nel giro di pochi giorni, la risposta definitiva alla richiesta di finanziamento.

L’elemento vincente dell’Artigiancassa Point è la velocità di erogazione dei finanziamenti che saranno interamente gestiti dall’operatore dalla fase dell’istruttoria al momento dell’accredito sul conto corrente.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire alle imprese servizi e prodotti utili a superare il difficile momento economico e supportare una auspicata crescita aziendale. Un modo nuovo di fare banca che semplifica e snellisce il rapporto tra Banca e Impresa.

Il portafoglio Artigiancassa comprende prodotti studiati per fornire risposte adeguate ad esigenze di investimento, ristrutturazione, formazione di scorte o semplice liquidità. Tutti i finanziamenti Artigiancassa possono essere concessi a tasso fisso o variabile e possono avvalersi, laddove previsto, delle agevolazioni della Legge 949/52 (contributi in conto interesse e in conto capitale alle micro, piccole e medie imprese).

Sono inoltre gestibili dallo sportello Artigiancassa le richieste di finanziamento secondo il c.d. Decreto Liquidità con procedura rapida e semplificata per gli importi fino a 100.000,00 euro.

Presso lo Studio Delle Site & Partners, studio specializzato in consulenza finanziaria per le PMI con sede a Latina (LT) in Via delle Medaglie d’Oro n.8, grazie al Confidi di riferimento, è attivo l’Artigiancassa Point.

