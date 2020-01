“Un’altra estorsione l’abbiamo fatta su incarico di Gina Cetrone. Ricevetti una telefonata da Gina Cetrone quando ero ancora sorvegliato speciale”.

Inizia così il racconto di Agostino Riccardo agli inquirenti nel corso dell’interrogatorio.

“Poichè avevamo già preso l’appalto della politica – continua Riccardo riferendosi all’incontro – pensai che fosse qualcosa di attinente alla politica”.

In realtà al centro di quell’incontro ci sarebbe stato il mancato pagamento alla ditta della Cetrone di una fornitura di contenitori di vetro, per un importo di 60mila euro.

Il giudice per le indagini preliminari Antonella Minunni che ha firmato le ordinanze di custodia cautelare in carcere, dice che Cetrone e Pagliaroli “si sono rivelati scaltri e pericolosi, che non hanno avuto alcuno scrupolo nel ricorrere in diverse occasioni ai Di Silvio per inibire e condizionare l’attività imprenditoriale di un concorrente (con riferimento all’attività personale), e per interferire sull’andamento della campagna elettorale (con riferimento all’attività politica)”.

Le accuse sono pensatissime, associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione.

Le dichiarazioni di Riccardo che hanno trovato riscontro in quanto raccontato dalla vittima.

Per il “lavoro” Riccardo e Di Silvio si sono fatti consegnare 1200 euro dall’imprenditore e 1000 dalla Cetrone che avrebbe detto poi che li avrebbe ricompensati meglio con l’accordo per i manifesti.