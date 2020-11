Aveva suscitato sdegno e scalpore la vigliacca aggressione a scopo di rapina perpetrata ieri pomeriggio ai danni di una donna quasi novantenne, finita in ospedale presso l’ICOT di Latina con un femore fratturato che ha richiesto una delicata operazione chirurgica, diretta conseguenza dello scippo subito in via Carlo da Sezze, quando un giovane non aveva esitato a scaraventarla violentemente a terra pur di impossessarsi della sua borsa. La vittima, pensionata di ottantasette anni, era appena uscita dalla mensa della Caritas dove ancora svolge attività di volontariato.

Le testimonianze e le immagini della videosorveglianza permettevano agli agenti della questura di Latina di rintracciare e sottoporre a fermo di polizia giudiziaria l’uomo.

Nel corso delle indagini si è ricostruito anche un altro episodio del quale il pregiudicato si è reso autore nel pomeriggio di ieri. Dopo aver aggredito l’anziana signora, S.S., nato in Francia ma cittadino italiano residente a Latina classe 1985, pregiudicato, in piazza del Popolo, ha avvicinato un bambino che procedeva a bordo del proprio monopattino sottraendogli il mezzo prima di darsi alla fuga.