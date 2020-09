Non ha agito da solo Antonio Di Silvio lo scorso 27 agosto. La polizia di Latina lo aveva fermato nella flagranza del reato subito dopo aver consumato una rapina ed un tentativo di estorsione nei confronti di un soggetto che aveva accumulato un presunto debito di 2.500 euro.

Ad accompagnarlo il fratello Ferdinando, che questa mattina è stato arrestato in esecuzione dell’Ordinanza Applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Latina.

Ricordiamo che in quella circostanza Antonio si era presentato presso l’abitazione del presunto debitore e aveva minacciato il fratello di quest’ultimo puntandogli una pistola alla testa. Subito dopo era sceso in strada trovatosi davanti il presunto debitore. Anche quest’ultimo era stato minacciato con l’intimazione di saldare il debito per evitare brutte conseguenze. Minacce reiterate nonostante l’uomo affermasse con forza di non aver contratto il presunto debito.

Le indagini della polizia di Latina facevano emergere il fatto che Antonio non fosse solo quel giorno. Su richiesta del fratello, infatti, anche Ferdinando aveva preso parte attiva al tentativo di estorsione, usando personalmente violenza sulla vittima. Colpi al volto che avevano causate delle lesioni non denunciate, per paura di ulteriori e peggiori ritorsioni. Una paura che aveva fatto tenere alle vittime la bocca chiusa. In assenza di testimoni, infatti, il lavoro degli investigatori si è rivelato essere più lungo e difficile.

Ferdinando Di Silvio è ora ristretto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.