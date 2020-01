Pluripregiudicata è stata arrestata in Francia dalla polizia della città di ST. Etienne in collaborazione con il commissariato di Cisterna .

Si tratta di una donna di 21 anni di origini macedoni, residente ad Aprilia, ed ormai cittadina italiana, nota agli investigatori come specialista di furti in appartamento e nell’uso di atti falsi.

La 21enne si era stabilita ad Aprilia con la famiglia dopo essere transitata nei campi nomadi della periferia di Roma Sud .

La donna, fermata dalla polizia francese per una serie di furti commessi nella città transalpina, si spacciava per una profuga serba, minore di età ed incensurata , esibendo documentazione falsa per guadagnare vantaggi processuali ed amministrativi.

Tra i suoi documenti è stata trovata traccia anche di una piccola parte di un atto in copia riconducibile al commissariato di Cisterna .

Gli agenti del commissariato di Cisterna, contattati tramite le autorità consolari di Lione, dai colleghi francesi, sono riusciti grazie ad una porzione di numero seriale presente nell’atto a risalire alla reale identità della donna, più volte destinataria di provvedimenti di polizia, ricevendo a suffragio degli accertamenti, le foto acquisite dalla polizia francese .

La donna condannata a due anni per furto ed anche per uso di atto falso verrà a breve espulsa dalla Francia e consegnata alle autorità italiane .