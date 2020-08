L’Arpa Lazio ha diffuso i primi dati relativi al monitoraggio dell’aria nei pressi del rogo della Loas ad Aprilia dove domenica sera un capannone pieno di rifiuti è andato in fumo.

Il rogo ha rilasciato nell’aria diversi tipi di inquinanti, da qui la necessità del monitoraggio di Arpa.

Il benzo(a)pirene, per il quale la normativa nazionale stabilisce un valore limite di 1 (ng/m3) come concentrazione media annua, è presente nel campione della Loas con un valore di 216 (per cui 216 volte il limite annuo).

I dati sulle diossine non sono ancora disponibili.

Per capire la portata di quanto successo, l’Arpa ha pubblicato i valori del PCB, pari a 2361 (pg/m3), mettendoli in relazione da quanto rilasciato nell’incendio della Eco X di Pomezia sono sei volte superiori a quelli riscontrati con l’incendio della ECO X di Pomezia del maggio 2017. Nel caso di Aprilia, ci troviamo di fronte a valori 6 volte superiori.