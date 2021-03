E’ stato trovato con quasi un chilogrammo di droga addosso dai carabinieri di Aprilia, e arrestato.

E’ successo ieri, “nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti”.

L’arrestato è un ragazzo, di appena 24 anni di origine cittadino albanese.

“Veniva fermato dai militari dopo aver tentato la fuga”, scrivono i carabinieri nel gazzettino che diramano quotidianamente. Il tentativo di fuga era sospetto, per cui veniva accuratamente perquisito. In suo possesso venivano trovati 800,00 grammi di hashish, 120,00 grammi di cocaina, cinque bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi e 450,00 euro in contanti, evidentemente provento dell’attività di spaccio.

“L’arrestato è stato trattenuto nella camere di sicurezza in attesa di essere associato alla casa circondariale”.