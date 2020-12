Arrestato per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di un ragazzo di 20 anni originario dell’Ucraino colto in flagranza di reato dai carabinieri di Aprilia.

Il 20enne, dopo un controllo dei militari, è stato, infatti,trovato in possesso di 7 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi, 4 grammi di crack suddivisi in 12 dosi e 7 grammi di marijuana.

Nel corso della medesima attività, è stato denunciato un 45enne di Ariccia, poichè deteneva 4,8 grammi di cocaina.

La droga rinvenuta è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività svolta dai militari di Aprilia rientra nel progetto di controllo del territorio, opportunamente predisposto in ambito provinciale per contrastare e prevenire i reati maggiormente diffusi nel periodo delle feste natalizie.