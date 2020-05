Aprilia è una delle città della provincia di Latina dove il numero dei contagi è risultato maggiore.

Alcuni fatti come la diffusione del Coronavirus in strutture sanitarie come le RSA, ha inciso notevolmente su questi dati.

Da settimane il sindaco Terra, che nei giorni scorsi ha evidenziato come tra le persone risultate positive ci sia anche una bambina, ha costantemente invitato i cittadini a rispettare le regole nell’interesse di tutta la comunità.

Ma la Fase 2, quella della ripartenza, non sembra aver tenuto conto di tutto questo. Fatto sta che nei parchi e nelle aree verdi tante, troppe, persone si sono ammassate non rispettando le misure di prevenzione e contenimento del Covid 19.

Gli stessi parchi aperti solo per consentire attività motoria così come nelle aree verdi, e in tutti gli spazi pubblici, dove vige il divieto assoluto di assembramenti.