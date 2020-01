Quando si dice l’ennesima occasione persa.

E’ quella dell’amministrazione comunale di Aprilia, guidata dal sindaco Antonio Terra preso in questo periodo dell’anno, più del solito, a tagli del nastro e gemellaggi.

Il tutto mentre la città affonda tra servizi scadenti, decoro al limite della decenza e strade ridotte ad un costante colabrodo.

“Stanno per ricominciare le lezioni in tutte le scuole dopo le festività natalizie e, a breve, centinaia di adolescenti che frequentano gli Istituti superiori “Rosselli” e “Meucci” saranno costretti nuovamente a percorrere via Carroceto, una strada che oggi appare in condizioni di estrema pericolosità, senza adeguata segnaletica orizzontale e verticale, pubblica illuminazione e marciapiedi, non tralasciando – interviene il consigliere comunale e provinciale, Domenico Vulcano – il dissesto del manto stradale, problema che coinvolge tutta la viabilità di Aprilia, urbana ed extraurbana”.

Il Comune avrebbe potuto approfittare di questi giorni di pausa per programmare i più urgenti interventi di messa in sicurezza.

Ma nulla si è mosso. Anche perchè per affrontare un problema bisognerebbe prima riconoscerne l’esistenza cosa di cui il sindaco Terra al momento non sembra in alcun modo interessato.

“Senza voler a tutti i costi essere catastrofisti, pensare alla manutenzione di alcune arterie stradali nevralgiche per la viabilità di pedoni, soprattutto giovanissimi, vuol dire non piangere in futuro di fronte all’ennesima tragedia che si sarebbe potuta evitare. In qualità di consigliere provinciale, esorto il sindaco di Aprilia – conclude Vulcano – a prestare maggiore attenzione e ai suoi precisi doveri istituzionali per la salvaguardia dell’incolumità fisica dei suoi concittadini.