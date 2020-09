L’impennata esponenziale di persone contagiate dal Coronavirus ad Aprilia sarebbe legata ad una festa di compleanno che nei giorni scorsi si sarebbe svolta in campagna.

I numeri registrati ieri, su 39 positivi in provincia di Latina, ben 16 registrati solo ad Aprilia, hanno destato non poca preoccupazione.

Il problema starebbe nella mancanza di attenzione ed utilizzo di dispositivi di sicurezza, in particolar modo le mascherine, nel corso del compleanno.

Ad oggi Aprilia ha numeri in costante crescita con 82 casi di positività e 140 persone in isolamento precauzionale mentre sono 73 quelle in attesa di tampone o di terminare la fase di quarantena dopo esito negativo del test (67).

Si tratta del numero più alto registrato da aprile e aumentano soprattutto i giovani contagiati.

“Su un totale di 82 persone positive, infatti, ben 46 sono under 35 e 15 tra 0 e 20 anni. Le condizioni dei cittadini positivi al Coronavirus fortunatamente non destano particolari preoccupazioni (sono solo 7 le persone ricoverate), ma sicuramente questo trend in netto aumento impensierisce”.

Come fatto in precedenza e in attesa di capire se a fronte di una tale impennata di contagi il sindaco intenderà applicare, come accaduto a Roccagorga, l’obbligo dell’suo della mascherina anche all’aperto, arriva l’ennesima giustificata raccomandazione.

“Mi sento di fare appello ai più giovani ma anche alle famiglie al cui interno sia presente una persona positiva: l’epidemia non è alle nostre spalle e dobbiamo prestare la massima attenzione. In particolare, occorre essere estremamente prudenti, soprattutto nelle occasioni informali e di svago, come feste o ricorrenze: spesso – conclude Terra – proprio in queste occasioni le persone tendono a non osservare distanze minime o ad indossare dispositivi di sicurezza, aumentando così il rischio di contagio. Non sono esclusi, nei prossimi giorni, provvedimenti restrittivi per contenere possibili assembramenti e limitare contatti senza dispositivi di protezione”.