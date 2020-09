Sospiro di sollievo per docenti e famiglie dei bimbi che frequentano la scuola Toscanini di Aprilia.

Il test molecolare effettuato ha dato esito negativo al coronavirus dimostrando che il quello veloce aveva evidenziato un falso positivo.

Gli studenti potranno quindi tornare a frequentare le lezioni dopo essere stati posti, in via precauzionale, in quarantena mentre la scuola è stata sanificata come comunicato tempestivamente dal Comune al fine di consentire già oggi la ripresa delle lezioni per gli altri alunni della scuola.