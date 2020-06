1,8 kg di marijuana trovati nel corso dei alcuni controlli effettuati dai carabinieri sul territorio nell’abitazione di un uomo di 40 anni.

In particolare i militari della stazione dei carabinieri di Campoverde, coadiuvati da personale del nucleo cinofili di Roma, hanno arrestato l’uomo, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 40enne romano, nascondeva l’ingente quantitativo di droga già essiccata nonché materiale per la coltivazione delle piante e per il confezionamento in dosi.

L’arrestato è stato trasferito nel carcere di via Aspromonte a Latina.