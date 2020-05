Un ragazzo di 28 anni di Aprilia è finito questa mattina in alcuni controlli effettuati dalla polizia anche per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal decreto per il contenimento del Covid 19.

I fatti si sono verificati in località Campoverde. Nel corso delle attività di controllo, gli agenti del commissariato di Cisterna hanno notato sul sedile passeggero della Smart Fortwo , pronto ad un immediato utilizzo, un manganello del tutto simile a quello in uso alla polizia.

Lo sfollagente, in plastica rinforzata, lungo circa 50 cm, equiparabile ad un vera e propria arma, è stato sottoposto a sequestro penale e il conducente, con pregiudizi di polizia, è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.