La nuova ondata di contagi rilevata in provincia di Latina porta alla sospensione della rassegna “Cinema sotto le Stelle 2020”.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco, avrebbe dovuto svolgersi sino al 30 agosto ma gli organizzatori hanno preferito agire in modo preventivo al fine di evitare ogni possibile incidente di percorso.

“A seguito di un’analisi accurata dell’attuale situazione, segnata dal un aumento dei contagi nella nostra provincia e in ambito nazionale, considerate le nuove disposizioni emanate dal Governo e la circolare Asl di Latina indirizzata ai sindaci del territorio, la Pro Loco di Aprilia, in accordo con l’amministrazione comunale, ha deciso di sospendere l’evento all’aperto “Cinema sotto le stelle 2020””.

La comunicazione è stata divulgata tramite la pagina social.

“Nonostante l’impegno e le forze organizzative messe in campo – ha spiegato la Pro Loco – per svolgere la manifestazione rispettando tutte le disposizioni anti-contagio, si è convenuto che per eventi pubblici come il cinema all’aperto non sussistono più le condizioni di sicurezza e tutela della salute dei nostri concittadini, in quanto non si riesce a garantire un controllo adeguato dei comportamenti. Rammaricati per aver dovuto prendere tale decisione interrompendo una manifestazione che per la nostra città è da considerasi una tradizione, come sempre, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato”.