In un periodo storico diverso, quella di oggi, ad Aprilia, sarebbe dovuta essere una giornata la giornata della sfilata dei carri di carnevale. Un appuntamento gioioso che tanto sarebbe piaciuto, soprattutto ai più piccoli.

Non si può, ed i motivi li capiamo bene tutti, ma non è detto che si debba fare finta di niente. Ed allora l’iniziativa del comune che ha disseminato il centro città con le opere di cartapesta, delle edizioni passate del carnevale di Aprilia, per continuare la tradizione.

Come scrivono sul profilo facebook del comune stesso: “La giornata di sole ci consente oggi di vivere – seppure in modo decisamente diverso dagli anni scorsi – questa giornata di Carnevale ammirando le figure posizionate agli incroci, nelle piazze e per le strade del centro cittadino.

Le figure carnevalesche mostrano meglio di qualsiasi cosa la bellezza e lo splendido lavoro delle botteghe del Carnevale apriliano, che da quest’anno figura tra i carnevali tradizionali che aderiscono all’Associazione Carnevalia.

Ricordiamo anche che in piazza Roma, nella giornata di oggi, sarà possibile ammirare la splendida esposizione di costumi carnevaleschi curata dall’Associazione Lo Scrigno”.

L’appuntamento è al prossimo anno, quindi, sperando che l’elenco di feste e ricorrenze importanti portateci via dal covid, stia per finire…