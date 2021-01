A causa di un guasto improvviso in via Toscanini , ad Aprilia , è in corso un’ interruzione idric a che si protrarrà fino alle 12.30 di oggi, 28 gennaio 2021.

La zona interessata è via Toscanini e traverse collegate nel tratto compreso tra via Guardapasso e via Ugo la Malfa. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema.