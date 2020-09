Anche quest’oggi il comune di Aprilia è risultato, tra quelli in provincia di Latina, uno dei più colpiti dal coronavirus. Naturalmente il fatto che stiamo parlando del terzo comune del Lazio per numero di abitanti influisce. Eccome.

I dati della Asl sottolineano come siano 64 i casi di positività attualmente registrati ad Aprilia. In tutto sono 122 le persone in isolamento precauzionale (non positive) presso il proprio domicilio: tra di esse 45 sono ormai negative alla prova del tampone e in attesa di terminare il periodo di quarantena, mentre 77 devono ancora effettuare il test.

“Anche questa settimana registriamo un sensibile incremento dei casi di positività – commenta il Sindaco Antonio Terra – l’alto numero di persone che stanno osservando il periodo di convalescenza a casa (58 su 64 positivi) suggerisce che l’incremento è dovuto anche al numero elevato di tamponi che viene effettuato adesso, a differenza di quello che accadeva nei mesi scorsi, su persone asintomatiche. Questo però ci conferma anche che gli asintomatici sono molti e che quindi è assolutamente indispensabile avere la massima precauzione: dobbiamo mantenere le distanze e continuare ad utilizzare le mascherine ogniqualvolta non riusciamo a distanziarci fisicamente dalle persone con cui entriamo in contatto”.