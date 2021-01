Era quasi un mese che non dava più sue notizie. Valerio Federici, 34enne di Aprilia, residente a Roma, è stato rintracciato proprio nella capitale.

A dare la notizia che tutti aspettavano è stato il padre di Valerio, Antonio: “Valerio è sano e salvo – ha raccontato – è stato rintracciato questa mattina da un funzionario dell’Ispettorato di Polizia del Vaticano, mentre camminava a piedi nella zona di Piazza San Pietro”.

Il ragazzo, che dopo un periodo in comunità aveva trovato lavoro nella capitale e li si era trasferito. Dalla mattina di Natale non si avevano più sue notizie. L’ultima volta era stato visto a passeggio in zona Tor Bella Monaca.

Il padre era arrivato anche a fare un appello a ‘Chi l’ha visto’. Poi, oggi, finalmente la notizia che tutti aspettavamo.