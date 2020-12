Restano purtroppo gravi le condizioni di salute del piccolo di 11 anni, rimasto coinvolto in un pauroso incidente col kart, presso l’impianto di Aprilia lo scorso 23 dicembre.

La corsa con la mini auto era il regalo di compleanno che il piccolo aveva chiesto ai genitori.

Mentre girava, il piccolo ha perso il controllo del mezzo finendo fuori pista. Stanto alle prime ricostruzioni, a non funzionare a dovere sarebbero state le barriere di protezione, probabilmente fissate male, e che quindi non hanno attutito l’urto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno attivato l’eliambulanza per trasportare il giovanissimo ferito a Roma, presso l’ospedale Bambino Gesù.

Ricoverato nel reparto di terapia intensiva, le sue condizione, lievemente migliorate, destano però ancora preoccupazione.

Sull’incidente indagano i carabinieri, per stabilire eventuali responsabilità.