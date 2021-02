Si è concluso con due assoluzioni il processo per il tentato omicidio di un ragazzo romeno avvenuto ad Aprilia, il 19 giugno 2012. Sul banco degli imputati Antonio Capasso e Stefano Catozzi, che all’epoca dei fatti avevano 19 e 18 anni.

Lo stesso pubblico ministero, Giuseppe Bontempo, ha chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove. La vittima, dopo essere stata per circa un mese in ospedale in seguito alle ferite riportate durante l’accoltellamento, si è poi reso irreperibile. Le sue dichiarazioni, rese durante le prime indagini erano contraddittorie e non è stato possibile risentirlo durante il dibattimento.

Anche l’avvocato difensore dei due ragazzi, Luca Amedeo Melegari, ha chiesto l’assoluzione. Alla base dell’aggressione futili motivi, lo straniero si era lamentato perché i tre (uno degli aggressori è rimasto ignoto), avevano dato fuoco ad un albero.