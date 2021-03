E’ apparso questo pomeriggio su facebook un post che riporta le dichiarazioni del ragazzo di Aprilia rimasto vittima, il 2 febbraio scorso, del così detto Knockout game.

Il ragazzo, come si ricorderà, era rimasto deturpato da gesto di alcuni minorenni, tutti individuati. Per questo in città era stata avviata una raccolta fondi che potesse permettere al ragazzo di poter mettere a posto la dentatura rimasta compromessa dall’episodio.

La mamma del ragazzo, che ha voluto mantenere l’anonimato, ha voluto così ringraziare chi si è prodigato per aiutare il figlio:

“Buongiorno, sono la mamma del ragazzo che lo scorso 2 febbraio è stato vittima di un’insensata aggressione ad opera di cinque ragazzini in Via Verdi e che a seguito della quale ha riportato gravi danni ai denti. Scrivo questo post (tramite l’amministratore del gruppo per mantenere l’anonimato per ovvi motivi) per ringraziare di cuore, anche a nome di mio figlio e della mia famiglia, tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi organizzata dalla Signora Cristina Romano e anche tutte le persone che ci sono state vicino semplicemente manifestando la loro solidarietà e il loro affetto attraverso un post o un commento ad un post su facebook. Ci ha fatto molto piacere ricevere tutto questo affetto, soprattutto considerando che la maggior parte di queste persone neanche le conosciamo.

Un ringraziamento particolare va ovviamente alla signora Cristina Romano che pur non conoscendoci ha avuto la bellissima iniziativa di avviare questa raccolta fondi. Tengo a fare sapere che i soldi raccolti ci sono stati consegnati tutti, dal primo all’ultimo centesimo🙂.

Grazie ancora di cuore a tutti per la vostra generosità. Speriamo in una società migliore…”