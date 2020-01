​​​​Quarantenne rinviato a giudizio per stalking. Oggi si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice del tribunale di Latina, Giorgia Castriota.

L’uomo, di Aprilia, avrebbe perseguitato la ex compagna, strattonandola, prendendola per il collo, insultandola e contattando le persone a lei vicine per convincerla a non interrompere la loro relazione. In un giorno l’avrebbe chiamata 64 volte e le avrebbe inviato 18 messaggi.

In un’altra occasione l’avrebbe invece seguita fino a Roma chiedendole perché non fosse al lavoro.

Dopo un mese aveva contattato anche il nuovo compagno di lei. Insomma un vero incubo per la donna che alla fine aveva deciso di denunciare. Il processo inizierà il prossimo 11 marzo.