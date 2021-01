Non si ferma l’ondata del virus in provincia di Latina. Un nuovo focolaio di covid 19 è scoppiato all’interno di una residenza per anziani di Aprilia, Villa Silvana.

Nella struttura di viale Europa ci sarebbero almeno due decina di contagiati, tutti ospiti della struttura. I tamponi al personale sanitario, invece, sarebbero tutti negativi.

Sarebbero quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Quattro, invece, sono ricoverati al Santa Maria Goretti di Latina.

La struttura, come reso noto nei giorni scorsi, è stata tra le prime in provincia a vaccinare ospiti e sanitari. Purtroppo, però, non si è fatto in tempo ad inoculare la seconda dose del vaccino Pfizer, prevista per inizio febbraio.