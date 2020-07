Non dà più notizie per ore e alla fine si scopre che ha perso la vita in un tragico incidente.

Si tratta di un uomo, bracciante agricolo, che ieri nei campi della zona di Campoverde ad Aprilia, si è ribaltato con il trattore finendo in un fosso.

L’erba alta impediva di vedere il mezzo dalla strada. Solo grazie alle ricerche di un collega avviate dopo l’allarme lanciato dalla famiglia che non lo aveva più sentito da ore, è stato scoperto l’accaduto.

I fatti si sono verificati ieri nel tardo pomeriggio.

L’uomo, di circa 40 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.