Non sapeva proprio come venirne fuori, ed allora ha richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco. Si tratta di una donna, di 81 anni, che per qualche motivo aveva indossato 4 anelli sullo stesso dito non riuscendo, poi, a sfilarli. Di qui la richiesta di aiuto ai vigili del Fuoco di Aprilia.

“Nella tarda mattinata – si legge nel comunicato dei vigili – presso il distaccamento di Aprilia si presentava una donna che chiedeva al nostro personale di essere aiutata. La stessa lamentava il fatto di avere 4 anelli in un dito ed essere impossibilitata ad estrarli. Il nostro personale con le cautele del caso provvedeva al taglio degli anelli e successivamente faceva intervenire il personale sanitario del 118 per le cure del caso”.

Solo un grosso spavento, quindi, per la donna, che ha saggiato con mano, è proprio il caso di dirlo, la gentilezza e la cortesia degli addetti dei vigili del fuoco di Aprilia.