Quanti si erano opposti alla costruzione di una discarica ad Aprilia posso tirare un sospiro di sollievo.

In una nota diffusa oggi dalla regione Lazio, infatti, si legge come la realizzazioni della struttura prevista a Colle del sole abbia avuto un giudizio di “compatibilità ambientale negativa”.

Nello specifico, la regione ha reso noto che: “La Direzione regionale per le Politiche ambientali e il Ciclo dei Rifiuti ha espresso parere negativo sulla Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto “Deposito residui innocui derivanti da impianti di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti in località Colli del Sole” nel Comune di Aprilia.

Tenuto conto anche delle osservazioni pervenute e dei pareri espressi dal Comune di Aprilia, dalla Provincia di Latina e dalla ASL competente, la Conferenza dei Servizi sulla VIA per il progetto di discarica in località Colli del Sole si è conclusa con una pronuncia di compatibilità ambientale negativa”.