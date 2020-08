Diniego al rinnovo dell’autorizzazione unica per la Loas di Aprilia.

E’ quello contenuto nella determina a conclusione della conferenza dei servizi con il contestuale preavviso di diniego del rinnovo dell’autorizzazione unica.

La ragione? Non sussistono più “le condizioni in termini di sicurezza, di tutela ambientale e della salute, per la continuazione delle attività, così come precedentemente autorizzate; i fatti sopravvenuti sono motivi ostativi al rinnovo dell’autorizzazione”.

L’istanza di rinnovo era stata accettata, ma con l’incendio del 9 agosto l’area è andata parzialmente distrutta: il legale rappresentante della Loas – si legge nella determina – ha segnalato la potenziale contaminazione del sito, che peraltro ora è inagibile ed anche sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica.

Il sito di stoccaggio di rifiuti non pericolosi è stato distrutto dalle fiamme il 9 agosto. Per oltre una settimana i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare giorno e notte per spegnere le fiamme.

Devastanti le ripercussioni sull’ambiente tanto che il sindaco di Aprilia, Antonio terra, è arrivato ad interdire l’area circostante.

Sulla vicenda è intervenuto anche il commissario del Partito democratico di Aprilia, Claudio Moscardelli.

“Si tratta di un primo passo, importante, un atto dovuto visti gli effetti devastanti prodotti dal rogo, si parla di disastro ambientale, e giunto successivamente al sequestro di un impianto andato completamente distrutto. A nostro avviso resta un importante segnale nella prospettiva che si giunga ad un chiarimento delle responsabilità su questa vicenda. Se la conferenza dei servizi si fosse chiusa nei termini previsti inizialmente, e non in quelli dilatati dal decreto presidenziale per l’emergenza Covid – 19, la Loas avrebbe ottenuto l’Autorizzazione unica poiché i pareri giunti fino ad oggi, Arpa Lazio e Comune di Aprilia, non rappresentavano motivi ostativi alla continuità dell’impianto di lavorazione”.

Intanto maggioranza ed opposizione si sono compattate in consiglio comunale ad Aprilia per chiedere lo stato di calamità e di emergenza per i danni ambientali causati dall’incendio di rifiuti alla Loas.

“Ci chiediamo, se sulla carta era tutto lineare, cosa invece non ha funzionato nella macchina dei controlli. Questo grave attentato alla salute dei cittadini e del territorio lascerà sicuramente il segno nella memoria di tutti noi, ma vorremmo contribuisse a formare anche una nuova consapevolezza: le verifiche – conclude Moscardelli – che ogni giorni gli enti sono chiamati a svolgere per garantire la sicurezza di noi tutti devono essere qualitativamente e quantitativamente adeguate. Con l’occasione torniamo a ribadire l’urgenza di una revisione straordinaria di tutte le autorizzazioni ambientali”.

.