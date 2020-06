Un uomo di 36 anni di Aprilia è stato arrestato dai carabinieri per il reato di “resistenza ad un pubblico ufficiale”.

I militari sono intervenuti ieri nel corso della notte pacificare una lite in famiglia tra l’uomo e la compagna.

Per contenere la resistenza opposta da 36enne i militari hanno dovuto fare ricorso allo spray “oleoresinum capsicum” in dotazione.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per la mattina di domani 13 giugno 20, come disposto dall’autorità giudiziaria.