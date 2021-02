E’ un cittadino pakistano di 32 anni la vittima dell’incidente stradale ad Aprilia, al confine con Nettuno. L’uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso anche alla seconda persona travolta.

Gli agenti della polizia Stradale di Latina e Aprilia, coordinati dal comandante Gianluca Porroni, sono sulle tracce del pirata della strada ed hanno raccolto questo pomeriggio, diversi elementi utili all’identificazione del responsabile. Sull’asfalto sono stati trovati, infatti, un fanale della vettura, una parte della carrozzeria e gli agenti hanno il colore del mezzo che stanno cercando e sono risaliti al modello.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere di un’area di servizio vicina al luogo del sinistro e di una farmacia. Il cerchio si sta quindi stringendo intorno alla persona che verso le 16.30, in via Le Ferriere, sulla strada che da Aprilia porta a Nettuno, ha travolto due persone uccidendone una. L’invito della Polstrada è quello di costituirsi.

L’altro ciclista, un cittadino indiano, è stato trasportato all’ospedale di Anzio. In un primo momento le sue condizioni, sembravano più gravi, invece, ha riportato alcune fratture e non sarebbe in pericolo di vita.

Soltanto 200 metri mancavano all’uomo per raggiungere la cooperativa dove lavorava come bracciante agricolo e alloggiava.