Manca da casa sua ormai da 20 giorni e la preoccupazione inizia ad essere insostenibile in casa Federici. Tanto che questa sera suo padre lancerà un appello dagli studi della trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha Visto?”, condotta da Federica Sciarelli, per avere informazioni circa suo figlio Valerio, di cui non si hanno più notizie dal 23 dicembre.

Hanno aspettato così a lungo perché non è la prima volta che Valerio fa perdere le sue tracce. Da poco uscito da una comunità di recupero, il ragazzo si allontana, anche per giorni, da casa, ma mai per così tanto tempo.

Dopo l’esperienza in comunità Valerio aveva trovato lavoro e si era trasferito a Roma.

Nella sua casa i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno trovato il suo cellulare. Le ultime notizie che si hanno del giovane risalgono alla mattina di Natale, quando è stato visto per strada a Tor Bella Monaca.