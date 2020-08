Dopo aver finalmente, ieri, domato le fiamme alla Loas di Aprilia, ora resta il problema della qualità dell’aria nella zona circostante.

In questo senso, dai rilievi fatti dall‘Arpa Lazio, arrivano buone notizie.

I dati diffusi sono relativi ai campionamenti fatti, compresi quelli di ieri. A differenza di quanto accadeva solo un paio di giorni orsono, gli ultimi rilievi fanno avanzare un cauto ottimismo: infatti, quasi tutti i valori sono tornati nella norma.

Unico valore ancora fuori range quello delle diossine, che fanno registrare un valore di 2 (2 picogrammi per metro cubo di aria), non troppo superiore a quello fissato dalle linee guida dell’Oms (tra 0.1 e 0.3). Ricordiamo che nei giorni in cui l’incendio divampava questo valore era arrivato all’astronomica cifra di 303 picogrammi su metro cubo.

Per quanto concerne gli altri inquinanti, il benzoapirene si attesta a 0,1 nanogrammi per metro cubo di aria (il valore medio annuale è di 1); o Pcb sono a 59, ricordando che la rima valutazione successiva all’incendio li indicava a 2.361 picogrammi per metro cubo.