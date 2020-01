Un appello disperato per ritrovare il piccolo Pepe.

Un cagnolino di 11 anni portato via dai ladri dopo un furto in un’abitazione di via Ciro Menotti, nella zona di Campo Di Carne ad Aprilia.

L’annuncio è stato affidato alla pagina Facebook dell’Associazione Amici di Birillo.

I malviventi si sarebbero introfulati nella casa al mattino ma qualcosa, forse la vicina di casa e parente dei padroni del piccolo Pepe che accortasi dei rumori è scesa al piano terra, li avrebbe costretti a fuggire.

Chiunque lo avvisti può chiamare al numero presente sulla pagina dell’Associazione Amici di Birillo.