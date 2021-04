Aprilia aderisce, come ogni aprile ormai da qualche anno, alla campagna informativa sull’autismo finalizzata ad aumentarne la consapevolezza tra la popolazione cittadina. La statua di San Michele, simbolo della città, venerdì 2 aprile, si illuminerà di blu.

L’amministrazione comunale ha aderito anche ad una challenge online, viste le restrizioni per il Covid, promossa dall’associazione Amici della Luce, dal gruppo “Le Mamme” e dal Comitato di Quartiere Toscanini. L’iniziativa prevede la realizzazione di palloncini blu pop-up in carta, per decorare spazi pubblici e privati. Una foto condivisa sui principali social network con l’hashtag #AutismoBlu2021 consentirà di moltiplicare le occasioni di condivisione.

Da domani, queste decorazioni “coloreranno di blu” corridoi e stanze nelle sedi municipali in piazza Roma e in piazza dei Bersaglieri, presso l’Ufficio Tributi e nelle sedi della Polizia Locale, dell’Azienda Speciale Multiservizi e della Progetto Ambiente, oltre alla Asl di via Giustiniano.

“La challenge online è un’iniziativa che sosteniamo con forza in questo momento delicato e per la quale ringraziamo i promotori – commentano l’assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia e quello alla Pubblica Istruzione e Cultura Elvis Martino – essa ci consente di sensibilizzare il nostro territorio puntando proprio sul web e sulla partecipazione dei cittadini. Sulla pagina Facebook @Giornata.Autismo.Aprilia è possibile trovare le istruzioni per poter realizzare facilmente il palloncino di carta. Confidiamo in un’ampia partecipazione della popolazione: l’auspicio è che anche le scuole possano partecipare alla challenge, non appena riprenderanno le attività didattiche dopo la pausa pasquale. L’amministrazione è impegnata da sempre a fianco delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie: ogni anno gli uffici dei Servizi Sociali prevedono azioni volte ad accompagnarli e sostenerli. Ma c’è certamente bisogno di più consapevolezza, anche da parte del tessuto cittadino che non è toccato in prima persona da questo fenomeno”.