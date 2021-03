Un incidente sulla Pontina, all’altezza di Aprilia, ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto. Il traffico è bloccato in direzione Roma.

Il tir, per cause ancora da accertare, ha terminato la sua corsa sul muro che costeggia la carreggiata, e la cabina del conducente si è staccata dal veicolo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati trasportati al pronto soccorso.

L’Anas ha comunicato che è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma a causa del sinistro avvenuto al chilometro 38,700. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Casalazzara. Otto chilometri di code.