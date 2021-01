Un incidente si è verificato, la scorsa notte all’interno di uno stabile abbandonato in via Tiberio, ad Aprilia.

Era da poco trascorsa la mezza notte quando un uomo è caduto da un lucernario. Sarebbe uno straniero, che si rifugiava all’interno della struttura per ripararsi dal freddo. Il palazzo è stato ora segnalato al comune per la messa in sicurezza.

E’ caduto da un’altezza di circa 5 metri riportando fratture ad una spalla, una gamba ed al bacino. L’uomo, di circa 60 anni, è stato soccorso dagli altri senza tetto che abitano la struttura.

Al lavoro per il recupero del ferito, vigili del fuoco e personale del 118, che si sono calati dall’alto riportandolo in superfice. Poi il trasporto al Goretti di Latina in codice rosso.