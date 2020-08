Aprilia, incendio alla Loas: il comune chiede lo stato di calamità

Maggioranza ed opposizione si sono compattate in consiglio comunale ad Aprilia per chiedere lo stato di calamità e di emergenza per i danni ambientali causati dall’incendio di rifiuti alla Loas.

La mozione è stata votata all’unanimità da tutti i consiglieri. Inoltre il comune ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nel processo contro i responsabili del rogo di domenica scorsa.

Nell’atto approvato in consiglio, si chiede alla provincia di Latina: “l’immediata sospensione del provvedimento di proroga dell’autorizzazione unica fino a quando le autorità competenti non avranno accertato le cause del rogo e l’immediata sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza della Loas nel 2019”.

Ulteriore mossa del consiglio comunale sarà quella di investire della questione anche la commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Insomma, ad Aprilia vogliono cercare di far luce al più presto su quanto ala Loas, di chi sia la responsabilità del disastro ambientale che ne è conseguito.