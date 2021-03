Si è defilato durante la perquisizione all’interno del Golf Club dove lavorava come custode e si è tolto la vita con un colpo di fucile alla testa. E’ accaduto ieri, ad Aprilia. I carabinieri erano all’interno dell’area e avevano già trovato diverse armi nell’appartamento dell’uomo, di 33 anni, di origini cingalesi, che sarebbero state detenute illecitamente, quando hanno sentito lo sparo.

Immediatamente sono accorsi, ma per il 33enne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane straniero. Poi è arrivato anche il sostituto procuratore Marco Giancristofaro che sta coordinando le indagini su una morte avvolta ancora nel mistero. Intanto ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo. Poi saranno effettuati gli esami sulle armi ritrovate per capire a che titolo le detenesse e se siano state utilizzate di recente.

I militari erano nella struttura forse per indagare sulla rapina messa a segno nel luglio scorso ai danni dei proprietari del Golf Club, che all’interno dell’area hanno anche la villa dove è stato messo a segno il colpo.

I coniugi, di Roma, erano stati legati e tenuti sequestrati per ore mentre alcuni dei rapinatori, una volta avute le chiavi, avevano raggiunto la loro abitazione nella Capitale per ripulirla.