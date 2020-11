Il maledetto covid si è portato via un altro pezzo di Aprilia, quella bella fatta di gente per bene.

A lasciare i parenti ed i tanti, tantissimi amici, è Roberto Rubino, detto “Bubù”.

Aveva 73 anni e, come detto, tutta la città si è stretta attorno alla sua famiglia.

Un personaggio Bubu. In una città grande come Aprilia non è facile essere conosciuto praticamene da tutti, ma lui lo era.

Titolare di un ristorante in zona Toscanini per la sua grande passione per la cucina, andava spesso a dare una mano agli altri ristoratori che chiedevano il suo aiuto.

Grande appassionato di calcio, Dirigente accompagnatore sotto le presidenze Stradaioli e Treiani, aveva collaborato con l’Aprilia Calcio anche sotto la presidenza Lazzarini. Attivo anche nel mondo del volontariato, era stato colpito dal virus nei giorni scorsi. Da quanto è trapelato sembra che fosse in attesa di ricovero, ma il covid non gli ha dato il tempo di curarsi…

Su facebook, in queste ore, sono centinaia di messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.

I funerali si terranno mercoledì alle 10.30 nella chiesa Spirito Santo di via Francia.