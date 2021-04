Una vera e propria banda, formata da quattro persone, ha preso di mira il supermercato Esselunga di Aprilia, che si trova proprio a ridosso della statale Pontina, ovvero una via di fuga ideale per far perde le proprie tracce.

Il piano era quello di rubare sostanze alcoliche. I malviventi si erano impossessati di merce per un valore di circa 1200 euro. Proprio nel momento di far perdere le proprie tracce, però, venivano intercettati dai dipendenti del Corpo Vigili Giurati; ne nasce un inseguimento che permette di fermare due dei quattro membri della banda e di recuperare quasi per intero la refurtiva.

Altri due sono scappati, invece, rischiando la tragedia, visto che hanno saltato il parapetto ed attraversato proprio la via Pontina…

I carabinieri di Aprilia, adesso stanno cercando di risalire all’identità delle due persone scappate