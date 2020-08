Continua la scia di gravi incidenti che si stanno verificando in provincia di Latina.

Oggi ad Aprilia, in via Selciatella, un ragazzo è rimasto incastro nell’abitacolo a seguito dello scontro con un’altra auto.

Dopo l’impatto la sua auto ha finito la corsa in un fosso. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere.

Sul posto i sanitari del 118, constatate le gravi condizioni in cui versava il giovane per le ferite riportate hanno optato per il trasporto in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.

Ferito, ma in modo meno grave anche l’altra persona coinvolta nell’incidente e trasportata all’ospedale di Aprilia.

I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati agli agenti della polizia locale.