Violano le norme anti Covid e vengono denunciati.

E’ accaduto ieri sera ad Aprilia da cui è arrivata una segnalazone al 113 dove alcuni cittadini denunciavano un assembramento di persone fuori un minimarket sulla via Nettunense.

Giunti immediatamente sul posto gli agenti della polizia del commissariato di Cisterna hanno trovato una decina di cittadini capoverdiani in evidente stato di ebbrezza, che non curanti delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, stavano festeggiando il compleanno di uno di loro privi delle mascherine individuali non mantenendo tra loro il giusto distanziamento sociale.

I poliziotti hanno identificato i presenti, invitandoli nel contempo ad indossare le mascherine e a distanziarsi.

Per tutti e dieci i cittadini capoverdiani scatteranno le sanzioni amministrative previste dalle normative poste a contrasto dell’epidemia Covid-19, mentre il gestore del minimarket dovrà rispondere della vendita di alcolici a soggetti evidentemente non sobri.