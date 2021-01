Evidentemente non pensava di incorrere in un controllo delle forze dell’ordine il 35enne di Aprilia fermato, questa notte, dai carabinieri della stazione apriliana.

Altrimenti non sarebbe andato in giro con addosso 3 grami di cocaina, 2 di marijuana e altrettanti di hashish.

I militari che lo hanno fermato per un normale controllo stradale, dopo avergli trovato addosso la droga, lo hanno arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa di giudizio con rito direttissimo.