Era stato arrestato per il reato di detenzione di droga.

Ma per un giovane di 27 anni i domiciliari non sono stati una misura efficace tanto che l’uomo ha violato ripetutamente il provvedimento come se nulla fosse.

Per questa ragione i carabinieri di Aprilia hanno fatto scattare, di nuovo le manette, e il 27enne è stato trasferito nel carcere di Latina a diposizione dell’autorità giudiziaria.