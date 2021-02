Un terribile incidente, sabato, che ha visto coinvolti due anziani, moglie e marito. Per lei, Aurora Avanzo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ morta al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani dove era ricoverata per le gravi ferite riportate.

Un impatto violentissimo quello che ha coinvolto la coppia, avvenuto intorno all’ora di pranzo al chilometro 14 della strada 207, all’altezza di Campoleone.

La Panda con a bordo la coppia, per causa ancora al vaglio degli investigatori, procedeva in direzione Roma quando ha tamponato un’altra auto guidata da una ragazza. L’uomo ha quindi perso il controllo della piccola utilitaria finendo nell’altra corsia e causando l’impatto con una Renault Clio che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Inutile sottolineare che lo scontro è stato violentissimo. Gli anziani, 80 anni lei, 85 lui, sono entrambi rimasti feriti, anche se coscienti durante le operazioni di salvataggio. Caricati sulle ambulanze del 118 sono stati trasportati all’ospedale, anche se la donna è spirata appena poche ore dopo il ricovero. L’uomo, anche lui ferito gravemente, lotta per sopravvivere mentre gli occupanti delle altre vetture coinvolte hanno riportato ferite lievi.

I carabinieri di Lanuvio sono stati a lungo all’opera per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare le responsabilità di quanto successo.