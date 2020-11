Alessandro Liotino è il nuovo referente di Fipe Confcommercio.

Giovane, imprenditore del territorio, noto nel settore della ristorazione, in questo momento di crisi economica, Alessandro Liotino ha deciso di mettersi in gioco e di dare il suo contributo in termini di esperienza e di proposte.

Erano anni che Aprilia, quarta città del Lazio in ordine di densità abitativa, non vantasse l’opportunità di un referente di associazione importante come appunto Fipe e Confcommercio, ma proprio in questi giorni il presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora unitamente al presidente interprovinciale Lazio sud Italo Di Cocco hanno sancito un programma che potrà essere di beneficio per l’intera città.

Alessandro Liotino, appare determinato e con obiettivi chiari e precisi: creare una rete di addetti al settore della ristorazione, che possa avere spessore ed essere rappresentativa nelle sedi istituzionali del Governo affinché, le voci, della categoria messa agli argini con restrizioni penalizzanti, venga ascoltata nelle esigenze impellenti che stanno attraversando.