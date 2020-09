Arrestati dai carabinieri di Aprilia un uomo di 27 anni di Como ed una donna di 21 anni di Aprilia.

i due sono incappati in alcuni controlli del territorio effettuati dai carabinieri ed hanno tentato di sottrarsi scappando.

Entrambi domiciliati ad Aprilia dopo aver eluso l’ordine di fermarsi, abbandonavano l’auto su cui viaggiavano, tentando di fuggire a piedi.

I carabinieri dopo averli raggiunti, li hanno trovati in possesso di 150 grammi di marijuana suddivisa in 39 involucri e di materiale per il confezionamento.

La droga è stata sequestrata mentre la coppia di giovani si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.